В стране и мире В Минобрнауки оценили перспективу отмены зимней сессии из-за пандемии Виктория Ивашечкина Ранее в ведомстве сообщили, что все вузы Москвы и Санкт-Петербурга были переведены на дистанционное обучение. © Фото: Фотобанк Moscow-Live, Flickr В Министерстве образования и науки заявили, что отменять зимнюю сессию из-за пандемии коронавируса не планируется. «Многие, наверное, хотели бы, но не отменим. Другой вопрос то, как она пройдет», - заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда». Он напомнил, что, согласно приказу Минобрнауки, зимнюю сессию рекомендовано провести дистанционно. Ранее в Минобрнауки РФ рассказали, что все вузы в Москве и Санкт-Петербурге переведены на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса. В ведомстве отметили, что российские вузы сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в Россию из-за ограничений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика