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В России появилась новая схема мошенничества с переболевшими COVID-19

Анна Касаткина
13:57 06.12.2020
Мошенники могут оформлять кредиты, пользуясь полученными обманом персональными данными.
В России появилась новая схема мошенничества с переболевшими COVID-19
© Фото: B_A, Pixabay

В России появились случаи мошенничества, жертвами которых стали заболевшие коронавирусом. Аферисты обменным путем выманивают у людей их персональные данные, а затем оформляют по ним кредит, рассказала адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева.

По ее словам, мошенники могут выдавать себя за представителей различных официальных инстанций. После общения с такими «специалистами» человек может получить уведомление об одобрении кредита в микрофинансовой организации.

Ермолаева рекомендует сразу после этого обращаться в кредитную организацию с заявлением о том, что кредит оформлен злоумышленниками, а истинный владелец не направлял заявки и не оформлял займов. Одновременно с этим нужно подать заявление в полицию с приложением всех подтверждающих документов. Адвокат подчеркнула, что покушение на преступление также наказуемо, сообщает агентство «Прайм».

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