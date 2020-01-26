Армения запретила ввозить из Китая животноводческую продукцию

Из-за распространения коронавируса Армения запретила ввоз животноводческой продукции из Китая. Об этом заявили в армянской Госслужбе безопасности пищевых продуктов.

В ведомстве заявили, что в целях недопущения ввоза с территории Китая коронавируса приказом руководителя инспекционного органа безопасности пищевых продуктов Армении с 26 января запрещен ввоз сырья и продукции животного происхождения, которая произведена в Китае или в других государствах с использованием сырья китайского происхождения.

Запрет действует, пока Всемирная организация по охране здоровья животных и ВОЗ не признают Китай свободным от коронавируса.

По последней информации, в Китае число заражений новым типом коронавируса возросло до 1975. От заболевания скончались 56 человек.