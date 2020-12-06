Третьего подозреваемого в убийстве семьи под Волоколамском арестовали на 2 месяца.

Третьего подозреваемого в убийстве семьи под Волоколамском, Николая Кочина, арестовали на два месяца.

Ранее сообщалось, что второго подозреваемого в убийстве, 31-летнего Илью Боярышева, арестовали на два месяца. Еще одного подозреваемого в трагедии в Подмосковье, 40-летнего Андрея Логутенкова, также арестовали на два месяца.

В Следственном комитете РФ сообщили, что арестованные признались, что мотивом преступления стал длительный конфликт.