Третьего подозреваемого в убийстве семьи под Волоколамском арестовали на 2 месяца
Третьего подозреваемого в убийстве семьи под Волоколамском арестовали на 2 месяца.
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Третьего подозреваемого в убийстве семьи под Волоколамском, Николая Кочина, арестовали на два месяца.
Ранее сообщалось, что второго подозреваемого в убийстве, 31-летнего Илью Боярышева, арестовали на два месяца. Еще одного подозреваемого в трагедии в Подмосковье, 40-летнего Андрея Логутенкова, также арестовали на два месяца.
В Следственном комитете РФ сообщили, что арестованные признались, что мотивом преступления стал длительный конфликт.