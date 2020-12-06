СК РФ просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске

Следственный комитет России ходатайствует перед судом об аресте трех подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», - подчеркнула старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, передает RT.

Напомним, ранее в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружили тела супружеской пары и их несовершеннолетней дочери. Неподалеку от жилища был найден их обгоревший автомобиль.

О трагедии стало известно после звонка родственницы убитых, которая пыталась выйти с ними на связь. Полицейским женщина рассказала, что супружеская пара и их 16-летняя дочь уехали на дачу несколько дней назад.

Спустя некоторое время правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске. Они признались в совершенном преступлении.

По подозрению в убийстве задержаны трое мужчин – москвичи 40 лет и 31 года, а также 27-летний житель Солнечногорска. У них изъяли оружие, из которого производились выстрелы.