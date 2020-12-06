СК возбудил уголовное дело против стрелявшего по девочке полицейского

В Москве сотрудник полиции ранил девочку при стрельбе из травматического оружия. Следственный комитет возбудил против мужчины уголовное дело по статье «Хулиганство».

«В ночь на 6 декабря сотрудниками полиции в ходе проверки сообщения граждан на службу "02" о звуках стрельбы на Судостроительной улице возле одного из жилых домов был выявлен 33-летний мужчина, который произвёл выстрелы из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним», - сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по столице Владимир Васенин.

Известно, что выстрелы совершил сотрудник патрульно-постовой службы, который находился в свободное от службы время в гражданской одежде. Как сообщает телеканал «360», в ночь происшествия на крики прибежали соседи. Они увидели, что мужчина пытается затащить девочку в подъезд. Впоследствии, пишут СМИ, подросток рассказала, что стрелявший является знакомым ее родителей и что он пытался до неё домогаться.

В Следственном комитете сообщили, что сотрудник ППС задержан, и в данный момент с ним проводят следственные действия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ребёнок госпитализирован и проходит обследование.