Индийское противоспутниковое оружие впервые показали на параде в Нью-Дели

Индийская противоспутниковая ракета ASAT (Anti Satellite) была впервые показана на военном параде, который 26 января прошел в Нью-Дели в честь национального праздника Дня Республики.

Ракету, установленную на платформе, продемонстрировали вместе с другими новинками вооружения Индии.

Первые испытания противоспутникового оружия под названием «Миссия Шакти» Индия провела в марте минувшего года. Система АSAT доказала свою результативность: ракета сбила цель - спутник, расположенный на высоте 300 километров - спустя три минуты после старта. Ракетные пуски были осуществлены с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе.

На сегодняшний день только три мировые державы обладают таким вооружением - Россия, США и Китай. По словам премьер-министра страны Нарендры Моди, для Индии это событие - историческое.