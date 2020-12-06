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Второго подозреваемого в убийстве семьи под Волоколамском арестовали на 2 месяца

Виктория Ивашечкина
13:12 06.12.2020
Ранее СК РФ ходатайствовал перед судом об аресте трех подозреваемых в трагедии.
Второго подозреваемого в убийстве семьи под Волоколамском арестовали на 2 месяца
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Второго подозреваемого в убийстве семьи в Подмосковье, 31-летнего Илью Боярышева, арестовали на два месяца.

Уточняется, что другого подозреваемого в трагедии, 40-летнего Андрея Логутенкова, также арестовали на два месяца.

Ранее сообщалось, что СК РФ ходатайствовал перед судом об аресте трех подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске.

Ранее в подмосковном Волоколамске в сгоревшем доме обнаружили тела супругов и их несовершеннолетней дочери. Неподалеку от жилища был найден их обгоревший автомобиль.

Спустя некоторое время полицейские задержали трех подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске. Мужчины признались в совершенном преступлении.

Задержанными оказались два москвича в возрасте 40 лет, 31 года и 27-летний житель Солнечногорска. У них изъяли оружие, из которого производились выстрелы.

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