Второго подозреваемого в убийстве семьи под Волоколамском арестовали на 2 месяца
Второго подозреваемого в убийстве семьи в Подмосковье, 31-летнего Илью Боярышева, арестовали на два месяца.
Уточняется, что другого подозреваемого в трагедии, 40-летнего Андрея Логутенкова, также арестовали на два месяца.
Ранее сообщалось, что СК РФ ходатайствовал перед судом об аресте трех подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске.
Ранее в подмосковном Волоколамске в сгоревшем доме обнаружили тела супругов и их несовершеннолетней дочери. Неподалеку от жилища был найден их обгоревший автомобиль.
Спустя некоторое время полицейские задержали трех подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске. Мужчины признались в совершенном преступлении.
Задержанными оказались два москвича в возрасте 40 лет, 31 года и 27-летний житель Солнечногорска. У них изъяли оружие, из которого производились выстрелы.