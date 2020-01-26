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Жена Игнатьева назвала ерундой инцидент с сотрудником МЧС

Ирина Егорова
12:13 26.01.2020
Глава Чувашии на торжественной церемонии «заставил» офицера прыгать за ключами к новой машине, приобретенной на федеральные деньги.
© Видео: В отставке | МВД полиция, ВКонтакте © Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Супруга главы Чувашии Лариса Игнатьева прокомментировала поведение своего мужа, который на церемонии вручения новых пожарных расчетов «заставил» офицера прыгать за ключами от нового автомобиля.  

«Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка. Это все переделано, форматировано. Ерунда», - сказала она.

По ее словам, муж лично знал офицера и просто решил «пошутить»

«Он что присвоил эти деньги? Присвоил эту машину? Он знает этого человека! Он в шутку это сказал», - цитирует ее слова «Пятый канал»

Игнатьева сказала, что ролик сделан специально, чтобы выставить мужа не в лучшем свете.

Многие с осуждением отнеслись к поведению главы Чувашии. «Единая Россия» на будущем заседании планирует обсудить вопрос об исключении Михаила Игнатьева из партии и отстранении от занимаемой должности.

Телеведущая Тина Канделаки отметила, что сотрудники ведомства каждый день рискуют жизнью и получают травмы, спасая людей, а порой и погибают, а «их высочество» возомнил себя «барином» и хорошо, что «сапоги целовать не требует», и назвала его «хамлом». 

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал поведение губернатора недопустимым, вместе с тем напомнив, что и сотрудники МЧС должны осознавать, что представляют уважаемое не только в России, но и в мире ведомство, и вести себя соответствующе.

В последнее время глава Чувашии привлекает к себе внимание скандальным поведением. Ранее он призывал «мочить» журналистов, которые не так и не то пишут о его республике, а хотят «заработать на разных схемах».

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