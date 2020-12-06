Облака дыма: кадры с места крупного пожара на рынке в Ростове-на-Дону

Пожар в павильоне с пиротехникой на рынке в Ростове-на-Дону локализован. Телеканал «Звезда» публикует кадры с места происшествия с высоты птичьего полета.

На видео можно заметить полуразрушенное и обгоревшее здание павильона и другие постройки, от которых поднимается дым. На месте работают пожарные.

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании, где хранилась пиротехника, поступило спасателям в 6.30 6 декабря. Площадь пожара достигала четырех тысяч квадратных метров. Тушением занимались около 200 человек и порядка 70 единиц техники. По предварительной информации, павильон мог загореться из-за неисправного электрооборудования, а именно печи, использовавшейся для обогрева.