Названы продукты, помогающие сжечь жир и нарастить мышцы

Простая диета и регулярные физические нагрузки помогут сжечь лишний жир и увеличить мышечную массу.

«Обе цели - и наращивание мышц, и похудение - могут быть достигнуты в одно и то же время, но нужно быть особенно дисциплинированным как в тренировках, так и в еде», - заявила испанский диетолог Гильермо Гомес Вера.

В течение первых нескольких недель врач рекомендовал сосредоточиться на наборе мышечной массы, а после взяться за сжигание лишнего жира. Это поможет в значительной степени улучшить физическую форму к началу летнего сезона.

Диетолог напомнил, что в рацион стоит включить семь продуктов, которые помогут в достижении цели. Яйца «включат мышечный механизм» с помощью содержащегося в них лейцина. Бананы полезно употреблять перед тренировками, а натуральный йогурт с овсяными хлопьями и без сахара - после них.

В рацион также рекомендуется включить нежирную курицу, которая является источником белка, бобовые, авокадо и нежирную рыбу.

По словам Гильермо Гомеса Веги, в питании следует придерживаться дефицита калорий, так как для сжигания жира необходимо, чтобы их потребление было меньше расходов, сообщает издание La Vanguardia.