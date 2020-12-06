Диетолог рассказал об опасных продуктах на новогоднем столе

Диетолог Анна Белоусова в разговоре со «Звездой» объяснила, чем может быть опасно сочетание цитрусовых с газированными напитками. По словам врача, чрезмерное совместное употребление мандаринов и шампанского может вызвать аллергическую реакцию.

«К сожалению, сейчас цитрусовые снова становятся потенциальным аллергеном. Пузырики, будь они в шампанском, будь они в минеральной воде, будь они в лимонадах, раздражают стенки тонкого кишечника и способствуют большему усвоению аллергенов, нежели простоя вода или вино»,- сказала Белоусова.

По словам диетолога, очень важно в новогоднюю ночь соблюсти правильную «дозировку». В случае возникновения аллергической реакции в организме, врач советует воспользоваться активированным углем.