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Диетолог рассказал об опасных продуктах на новогоднем столе

Анна Панцулая
12:48 06.12.2020
Врач рассказала, что сочетание цитрусовых с газированными напитками может вызвать аллергическую реакцию.
Диетолог рассказал об опасных продуктах на новогоднем столе
© Фото: basenka, Flickr

Диетолог Анна Белоусова в разговоре со «Звездой» объяснила, чем может быть опасно сочетание цитрусовых с газированными напитками. По словам врача, чрезмерное совместное употребление мандаринов и шампанского может вызвать аллергическую реакцию.

«К сожалению, сейчас цитрусовые снова становятся потенциальным аллергеном. Пузырики, будь они в шампанском, будь они в минеральной воде, будь они в лимонадах, раздражают стенки тонкого кишечника и способствуют большему усвоению аллергенов, нежели простоя вода или вино»,- сказала Белоусова.

По словам диетолога, очень важно в новогоднюю ночь соблюсти правильную «дозировку». В случае возникновения аллергической реакции в организме, врач советует воспользоваться активированным углем.

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