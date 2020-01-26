Над облаками, куполами и Уральскими горами: кадры с фестиваля воздухоплавания
В Башкирии прошел фестиваль воздухоплавания, в рамках которого 14 шаров с участниками впервые полетали над Уфой.
© Видео: Владимир Жилко © Фото: Владимир Жилко
Десятки аэростатов раскрасили небо над Уфой 25 января. Экипажи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Еревана и других городов приняли участие во втором международном фестивале воздухоплавания «Самрау» в Белорецком районе Башкортостана.
Яркие «облачка» на фоне заснеженной земли впервые пролетели над Уфой. На кадрах запечатлено, как аэростаты проносятся в воздухе над многоэтажками, дорогами и куполами церквей.
Главным событием фестиваля стал длительный перелет через Уральские горы из села Узян Белорецкого района к озеру Якты-Куль.
«Мы все летаем на равнине, и полет над горами - это подарок для нас, за который мы готовы далеко уйти», - поделился один из участников фестиваля Георгий Зименко.