Над облаками, куполами и Уральскими горами: кадры с фестиваля воздухоплавания

Десятки аэростатов раскрасили небо над Уфой 25 января. Экипажи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Еревана и других городов приняли участие во втором международном фестивале воздухоплавания «Самрау» в Белорецком районе Башкортостана.

Яркие «облачка» на фоне заснеженной земли впервые пролетели над Уфой. На кадрах запечатлено, как аэростаты проносятся в воздухе над многоэтажками, дорогами и куполами церквей.

Главным событием фестиваля стал длительный перелет через Уральские горы из села Узян Белорецкого района к озеру Якты-Куль.