Ловчев рассказал, что значил Понедельник для российского футбола

Советский футболист, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев поделился воспоминаниями со «Звездой» о легендарном футболисте Викторе Понедельнике.

«Виктор Владимирович уже долгое время болел. Все мы бренны, и это понимаем. Но когда это происходит с великими людьми, тут вопросов нет. Виктор Владимирович состоялся как футболист и журналист, как руководитель», - подчеркнул Ловчев.

Он отметил, что Понедельник руководил спортивной газетой долгие годы. Ловчев подчеркнул, что несколько лет назад, когда была жеребьевка Чемпионата Европы, Понедельник был единственным приглашенным от России.

«Все прекрасно помнят и показывают кадры игр с участием Понедельника. У нас многие говорят, что мы не футбольная страна. Я рекомендую вспомнить времена Виктора Владимировича, страна получала множество наград. Об этом говорить надо, это показывать нужно всем. Все будут помнить, что этот человек сделал для футбола. И это главное», - отметил Ловчев.

Напомним, в субботу, 5 декабря, на 84 году жизни скончался чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Понедельник. Об этом сообщила его дочь