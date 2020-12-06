Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совфеде прокомментировали идею Кравчука отключить Россию от SWIFT

Анна Панцулая
11:59 06.12.2020
Ранее экс-президент Украины предложил отключить Россию от международной расчетной системы.
В Совфеде прокомментировали идею Кравчука отключить Россию от SWIFT
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Отключение России от международной межбанковской расчетной системы SWIFT нереально, заявили в Совете Федерации РФ. Ранее глава делегации в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук выступил с идеей исключить РФ из SWIFT. По его словам, Киев будет требовать реализации данного предложения, если ситуацию на Донбассе не удастся урегулировать.

«Это совершенно несерьёзное и непрофессиональное предложение, всё это пустые угрозы. Исключение России из этой системы и нереально. Наша страна занимает в ней очень значительное место», - передает слова первого зампреда комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елены Перминовой РИА Новости.

Кроме того, сенатор добавила, что предложения исключить РФ из международной расчётной системы SWIFT уже неоднократно поступали. Но, по мнению Перминовой, они не будут реализованы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.