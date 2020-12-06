В Совфеде прокомментировали идею Кравчука отключить Россию от SWIFT

Отключение России от международной межбанковской расчетной системы SWIFT нереально, заявили в Совете Федерации РФ. Ранее глава делегации в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук выступил с идеей исключить РФ из SWIFT. По его словам, Киев будет требовать реализации данного предложения, если ситуацию на Донбассе не удастся урегулировать.

«Это совершенно несерьёзное и непрофессиональное предложение, всё это пустые угрозы. Исключение России из этой системы и нереально. Наша страна занимает в ней очень значительное место», - передает слова первого зампреда комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елены Перминовой РИА Новости.

Кроме того, сенатор добавила, что предложения исключить РФ из международной расчётной системы SWIFT уже неоднократно поступали. Но, по мнению Перминовой, они не будут реализованы.