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Мужчина врукопашную сразился с медведем ради спасения пса

Анна Касаткина
12:26 06.12.2020
Американец признался, что не испытывал страха, так как хотел «спасти ребенка».
Мужчина врукопашную сразился с медведем ради спасения пса
© Фото: kaleb.benham.9, Facebook

Житель Калифорнии Калеб Бенхам голыми руками спас собаку от огромного дикого медведя. Случай произошел накануне Дня благодарения.

Бенхам услышал рычание в саду, где играл его питбуль по кличке Бадди. Мужчина выглянул на улицу и увидел как огромный медведь, вес которого он оценил примерно в 150 кг, тащит пса за голову.

По словам Бенхама, в этот момент он не испытал страха, единственное, о чем он думал – это как ему можно скорее «спасти ребенка».

«Я просто побежал туда, врезался в медведя, схватил его, вцепился в горло и начал бить зверя по морде и глазам, пока он не отпустил Бадди», – рассказал американец местной станции CBS.

Мужчине удалось спасти собаку и при этом даже не пострадать. Однако Бадди получил серьезные травмы и Бенхаму нужно было срочно найти ветеринара, который бы работал в ночь перед Днем Благодарения. Американец по-настоящему испугался, когда первый врач, к которому он попробовал обратиться, уже не работал.

Позже Бенхаму все же удалось найти открытую ветклинику. Бадди прооперировали, вставили ему в голову специальные скобы и наложили швы. К счастью, псу удалось полностью поправиться. Бенхам признается, что он действительно мог бы умереть за свою собаку, если это бы потребовалось.  

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