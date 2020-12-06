Названо место похорон Виктора Понедельника

Похороны легендарного советского футболиста Виктора Понедельника пройдут в его родном городе Ростове-на-Дону.

«Его похоронят в Ростове-на-Дону. Дата пока неизвестна», - сказал представитель администрации города.

Также уточняется, что представители администрации будут связываться с семьей легендарного футболиста, чтобы уточнить, какая им необходима помощь, пишет РИА Новости.

О смерти бывшего форварда сборной СССР стало известно в субботу, 5 декабря. Виктору Понедельнику было 83 года. Он был последним из остававшихся в живых победителей первого в истории чемпионата Европы.

Ранее Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью первого чемпиона Европы Виктора Понедельника. Также в Российской премьер-лиге сообщили, что оставшиеся матчи чемпионата России, которые пройдут 6 и 7 декабря, начнутся с минуты молчания в память о Понедельнике.