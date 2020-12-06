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Ученые нашли мутации, позволяющие коронавирусу избегать распознавания антителами

Иван Линдеманн
01:18 06.12.2020
Одна из них выявлена в Европе, другая - в Нидерландах и Дании.
Ученые нашли мутации, позволяющие коронавирусу избегать распознавания антителами
© Фото: Manfred Bail, globallookpress

У COVID-19 появились мутации, позволяющие вирусу избегать распознавания антителами, которые используют для лечения. Об этом сообщили ученые из американского Центра исследований раковых заболеваний имени Фреда Хатчинсона и Гарвардской медицинской школы.

В препринте исследования, опубликованного в bioRxiv, сообщается, что специалисты сопоставили два препарата, используемых при лечении коронавируса: «коктейль» из антител REGN-COV2 американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals и LY-CoV016 от американской фармацевтической компании Eli Lilly.

«Мы изучили все взятые у человека последовательности SARS-CoV-2, доступные по состоянию на 12 ноября, и обнаружили существенное число мутаций RBD, которые ускользнули от одного или более антител», - заявили исследователи.

По данным журнала Nature, некоторые из мутаций широко распространены среди инфицированных людей. Одна из них выявлена в Европе, другая - в Нидерландах и Дании.

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