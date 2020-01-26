Кожа в «форме»: названы замедляющие старение продукты

Замедлить старение кожи можно, если включить в рацион продукты, способствующие выработке коллагена в организме. Коллаген обеспечивает эластичность и прочность кожи, а также важен для здоровья.

В первую очередь, стоит обратить внимание на мясо курицы. Максимальная польза будет в случае его употребления в вареном виде.

Полезными для кожи продуктами, которые будут держать ее в «форме», являются богатые антиоксидантами и витамином С. Например, это апельсины, курага, морковь, бобовые. Их функция заключается в том, чтобы замедлить процесс распада коллагена в организме, передает портал Times Now со ссылкой на исследования ученых.

Коллаген содержится в коже, мышцах, костях. Недостаток этого белка в организме приводит к старению и увяданию клеток, в результате чего появляются морщины, ломкость сосудов, неприятные ощущения в суставах.

Чтобы проверить свое состояние кожи, косметологи рекомендуют ущипнуть кусочек на верхнем веке и посмотреть на реакцию. Если она не разгладилась, то коллагена содержится в коже мало.

Недостаток коллагена в организме может появиться из-за употребления алкоголя, курения, стрессовых ситуаций, неправильного рациона питания.