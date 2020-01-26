Ученые объяснили, почему нельзя пользоваться гаджетами перед сном

Использование гаджетов перед сном приводит к его нарушению. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно установить ритуал подготовки ко сну. Об этом заявила кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Елена Рассказова.

Экран гаджетов приводит к возбуждению нервной системы, поэтому использование электронных устройств ведет к нарушению сна.

«Такой сбой циклов дня и ночи явно не на пользу. Ученые хотят понять, как можно дозировать время с гаджетами перед сном, но исследований на эту тему пока нет», - цитирует Рассказову «Российская газета».

Она также отметила, что подростки обычно используют телефоны дольше, чем собирались это делать, так как сильно увлекаются, в результате этого и наступает нарушение цикла «сон-бодрость».

«Нарушения сна - один из показателей психического нездоровья человека. Тут не только позднее засыпание, но и ранний подъем, когда человек просыпается в 4, 5, 6 часов утра и не может заснуть», - сказала врач.

По мнению Рассказовой, заменить гаджеты можно ежедневным ритуалом подготовки ко сну. Например, почистить зубы, принять душ, проветрить комнату, совершить небольшую прогулку, выпить стакан молока, почитать книгу или разгадать кроссворд - делать то, что не будет вызывать лишнего напряжения и нервов. Ритуал должен длиться не более получаса.

«Главное, чтобы перед сном освободить это время от гаджетов и заняться чем-то рутинным», - рассказала она, добавив, что полный запрет на электронные устройства не приведет к результату - подросток будет делать все наоборот.

Как считает Рассказова, самым эффективным способом является разговор, в ходе него ребенку нужно объяснить правила, по которым существует семья.