В Ростове пожар на рынке локализовали на трех участках из пяти

В МЧС РФ сообщили, что на рынке в Ростове-на-Дону локализовали пожар на трех участках из пяти. На двух остальных проводится разведка.

Напомним, в воскресенье утром, 6 декабря вспыхнул пожар на территории оптово-розничного рынка «Классик». Пожар начался в одном из павильонов с пиротехникой. Площадь пожара на данный момент увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Сейчас в Ростов стягиваются пожарные гарнизоны из ближайших городов. Тушением занято более 200 человек.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в павильоне с пиротехникой на рынке в Ростове-на-Дону могла стать неисправность электрооборудования. В связи с этим проверяется информация о проживании на территории павильона приезжих сотрудников.