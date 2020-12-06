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В Ростове пожар на рынке локализовали на трех участках из пяти

Виктория Ивашечкина
Виталий Никулин
11:38 06.12.2020
Площадь пожара на данный момент составляет 4 тысячи квадратных метров.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: МЧС РФ

В МЧС РФ сообщили, что на рынке в Ростове-на-Дону локализовали пожар на трех участках из пяти. На двух остальных проводится разведка.

Напомним, в воскресенье утром, 6 декабря вспыхнул пожар на территории оптово-розничного рынка «Классик». Пожар начался в одном из павильонов с пиротехникой. Площадь пожара на данный момент увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Сейчас в Ростов стягиваются пожарные гарнизоны из ближайших городов. Тушением занято более 200 человек.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в павильоне с пиротехникой на рынке в Ростове-на-Дону могла стать неисправность электрооборудования. В связи с этим проверяется информация о проживании на территории павильона приезжих сотрудников.

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