В стране и мире Коронавирус Более 29 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки Анна Касаткина Скончались от инфекции 457 пациентов. © Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress В России поставили новый антирекорд по заболевшим коронавирусом. За сутки выявлено 29 039 новых случаев. Предыдущий рекорд по заболеваемости был поставлен днем ранее – тогда инфекцию обнаружили у 28 782 человек. За прошедшие сутки по выздоровлению после COVID-19 выписались 21 342 человека. Скончались 457 пациентов. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 2 460 770 случаев коронавируса. В мире зарегистрировано более 65 миллионов зараженных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика