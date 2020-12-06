Более 29 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Скончались от инфекции 457 пациентов.
© Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress
В России поставили новый антирекорд по заболевшим коронавирусом. За сутки выявлено 29 039 новых случаев.
Предыдущий рекорд по заболеваемости был поставлен днем ранее – тогда инфекцию обнаружили у 28 782 человек.
За прошедшие сутки по выздоровлению после COVID-19 выписались 21 342 человека. Скончались 457 пациентов.
Всего с начала пандемии в России зафиксировано 2 460 770 случаев коронавируса. В мире зарегистрировано более 65 миллионов зараженных.