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Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций из-за угрозы коронавируса

Ирина Егорова
11:33 26.01.2020
Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в КНР до стабилизации ситуации и соблюдать элементарные правила гигиены.
Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций из-за угрозы коронавируса
© Фото: Татьяна Меель, РИА Новости

В Роспотребнадзоре дали рекомендации россиянам по обеспечению мер предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Во-первых, стоит воздержаться от поездок в КНР, а при планировании таковых уточнять эпидемиологическую ситуацию.

«Не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, не посещать зоопарки и другие мероприятия с привлечением животных. Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду», - сказано в сообщении в ведомстве. 

Также рекомендуется использовать маски с целью защиты органов дыхания и мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. В ведомстве отметили, что при первых признаках заболевания надо обращаться за медицинской помощью к специалистам, проинформировав о своих недавних поездках, и не допускать самолечения.

Научные организации Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента появления информации о структуре генов нового коронавируса разработали два варианта диагностических тестов. Они позволяют не использовать кровь для исследования, достаточно материала из носоглотки, а результаты будут готовы через 2-4 часа.

Сообщения о распространении неизвестной пневмонии в Ухане начали поступать в конце прошлого года. Число случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превышает 1300 человек.

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