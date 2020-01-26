Роспотребнадзор опубликовал список рекомендаций из-за угрозы коронавируса

В Роспотребнадзоре дали рекомендации россиянам по обеспечению мер предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Во-первых, стоит воздержаться от поездок в КНР, а при планировании таковых уточнять эпидемиологическую ситуацию.

«Не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, не посещать зоопарки и другие мероприятия с привлечением животных. Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду», - сказано в сообщении в ведомстве.

Также рекомендуется использовать маски с целью защиты органов дыхания и мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. В ведомстве отметили, что при первых признаках заболевания надо обращаться за медицинской помощью к специалистам, проинформировав о своих недавних поездках, и не допускать самолечения.

Научные организации Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента появления информации о структуре генов нового коронавируса разработали два варианта диагностических тестов. Они позволяют не использовать кровь для исследования, достаточно материала из носоглотки, а результаты будут готовы через 2-4 часа.

Сообщения о распространении неизвестной пневмонии в Ухане начали поступать в конце прошлого года. Число случаев заражения новым типом коронавируса в Китае превышает 1300 человек.