В Госдуме назвали антироссийским шагом причисление жителей Курил к японцам в правилах о грин-картах США

В документах американской лотереи Green Card утверждается, что тем, кто родился на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Эторофу цепи Курильских островов, предписывается платить налог в Японии. Соответствующий документ ранее опубликовали на сайте Бюро по консульским делам Госдепа США.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что американское правительство выстраивает антироссийскую политику.

«Шаг вполне понятный и, безусловно, антироссийский…Такие вещи не появляются случайно и не являются элементом чьей-то нелепости, недоразумения или недосмотра. Такие вещи обычно готовятся заранее, заблаговременно. Ясно, что чиновники, которые готовили соответствующий проект документа для своего начальства, согласовывали это»,- сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Новикова, Россия должна отвечать на действия подобного характера. МИД РФ уже отрабатывает способы реагирования, считает парламентарий.

«Таким образом, это даже невозможно отнести к плодам деятельности новой американской администрации. Это лишь подчёркивает, что администрации в Вашингтоне могут меняться, а антироссийская политика выстраивается вдолгую. Это долгосрочная деятельность тех, кто отвечает за американский внешнеполитический курс»,- считает Новиков.

По мнению депутата, США нуждаются в союзниках в регионе для сдерживания влияния Китая, и они выбрали ну эту роль Японию.

«Сегодня в рамках общего антикитайского тренда Соединённым штатам нужны союзники в этом регионе. Шаг, который мы сейчас обсуждаем, явным образом направлен на то, чтобы упрочить союз между США и Японией, в том числе и в антикитайских целях»,-объяснил парламентарий.

В американской «инструкции для иммигранта - 2021» был опубликован список стран, граждане которых могут претендовать на получение грин-карт. Уточняется, что зависимые области за границей включены в регион управляющей страны.

Требование указывать в качестве страны происхождения Японию гражданам, рождённым на Южных Курилах, возникло в правилах ещё два года назад, сообщает РБК со ссылкой на японскую газету Hokkaido Shimbun.