В РПЦ считают, что основам религии в школе должны учить представители конфессий

Представителям религиозных конфессий нужно дать право преподавания в школах основ религии с тем, чтобы подростки могли получить корректные сведения о той или иной религиозной культуре. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Сейчас предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который стал обязательным для школьников с 2012-2013 учебного года, преподают светские педагоги. Родители вместе с детьми могут выбрать один из модулей: основы православной культуры, иудаизма, ислама, буддизма, основы мировых религиозных культур или светскую этику.

«Они (школьники - прим. ред.) должны получать адекватные знания о религии от представителей самой этой религиозной традиции. Не обязательно духовенство, это могут быть миряне, но это должны быть люди, которые уполномочены своими религиозными организациями преподавать в школе», - сказал митрополит Иларион в субботу в интервью на телеканале «Россия-24».

По его словам, при введении данного предмета в школьную программу разработаны разные варианты для изучения детьми религиозных культур или светской этики. Иларион отметил, что все, чего удалось добиться, - это то, что культурологическому предмету в неделю уделяется один час, причем преподавание ведется не людьми, которые получили мандат от церкви, или от исламского сообщества, или от иудейской религии, а учителями каких-то других дисциплин по совместительству.

«Я думаю, что этот результат взаимодействия церкви и школы не является удовлетворительным», - добавил он.

Иларион сказал, что если вопрос будет решен не в масштабе одного часа в неделю и одного класса за весь цикл обучения, то это будет способствовать и улучшению межрелигиозного климата в России.