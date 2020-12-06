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Показали, как расстреляли: опубликованы кадры следственного эксперимента на месте убийства семьи в Подмосковье

Анна Касаткина
11:22 06.12.2020
Следственный эксперимент проводился на месте убийства супружеской пары и их 16-летней дочери, а также у сгоревшего дома, где позже нашли их останки.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видео следственного эксперимента с задержанными по подозрению в убийстве семьи в Волоколамске. Мужчины детально рассказали и показали, как совершили преступление.

Следственный эксперимент проводился на месте убийства супружеской пары и их 16-летней дочери, а также у сгоревшего дома, где позже нашли их останки. На кадрах подозреваемые рассказывают, как преградили дорогу автомобилю семьи, а затем стреляли в людей.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольги Врадий, у преступников изъято оружие, из которого они стреляли в потерпевших, в ходе осмотра места происшествия также найдены стреляные гильзы.

«Назначено проведение ряда экспертиз, среди которых: генетическая, баллистическая, дактилоскопическая и другие. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила она.

Супружеская пара и их дочь-подросток перестали выходить на связь несколько дней назад после того, как уехали из Москвы на дачу в область. Фрагменты их тел 4 декабря обнаружили в садоводческом товариществе «Малахит» в заброшенном сгоревшем доме. Рядом также стоял обгоревший автомобиль семейства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). По горячим следам удалось задержать подозреваемых – жителей Москвы 40 лет и 31 года и уроженца Солнечногорска 27 лет.

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