В Москве зафиксировали рекордно высокое давление

Рекордно высокое давление зафиксировано в воскресенье, 6 декабря, в Москве. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в девять часов утра давление повысилось до отметки 767,2 миллиметра ртутного столба. Это на 0,3 выше, чем предыдущий рекорд, поставленный 6 декабря 2002 года.

Леус добавил, что в субботу также был побит рекорд 2001 года – 764,3 миллиметра ртутного столба. Давление 5 декабря 2020 года оказалось выше на 0,4 миллиметра, сообщает РИА Новости.