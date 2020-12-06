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Стало известно, кто установил таинственный монолит в пустыне Юты

Анна Панцулая
10:35 06.12.2020
Ранее сообщалось об исчезновении арт-объекта.
Стало известно, кто установил таинственный монолит в пустыне Юты
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

В США арт-группа The Most Famous Artist заявила в соцсетях, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта.

«Если под "вы" подразумеваете нас, то да», - ответила арт-группа в комментариях под одной из публикаций на вопрос, являются ли они авторами серебристого объекта.

Кроме того, The Most Famous Artist опубликовала в Instagram два фотоснимка, на которых мужчина работает над созданием монолита.

«Вы хотите сказать, что это были не инопланетяне?», - подписала фотографию арт-группа.

Также на сайте The Most Famous Artist заявлено о продаже арт-объекта за 45 тысяч долларов. По словам арт-группы, доставят монолит его покупателю за четыре-шесть недель.

Напомним, что первые серебристый монолит был обнаружен 18 ноября сотрудниками Аэробюро Департамента общественной безопасности штата Юта. Они облетали территорию на вертолете, когда заметили необычный объект. Местонахождение объекта не разглашалось, так как власти заявили, что не хотят, чтобы искатели-энтузиасты блуждали в отдаленной местности.

Позже стало известно, что загадочный серебристый монолит, обнаруженный среди скал в пустыне на юго-востоке штата Юта, исчез. Как сообщалось в СМИ, от артефакта остались лишь металлический треугольник и отверстие в основании конструкции.

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