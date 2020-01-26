Ученые нашли рецепт идеального кофе

Ученые вывели рецепт идеального эспрессо. Для этого они разработали математическую формулу и провели многократные эксперименты, чтобы достичь необходимого вкуса, который можно было воспроизводить от раза к разу. Потому что во многих кофейнях установлены кофемашины с регулируемыми параметрами подачи воды и режимом помола, которые меняет бариста, из-за чего вкус напитка отличается от чашки в чашке даже в одном заведении.

Рецепт «идеального» эспрессо заключается в том, чтобы использовать меньшее количество зерен и более грубый помол. Вдобавок следует использовать меньше кипятка.

«Если использовать 15 грамм зерен вместо 20 и перемолоть их более грубо, то у вас получится превосходный напиток. Варка же может занять не 25, а 7-14 секунд. При этом зерна дадут больше аромата, что сохранит кофе крепким и уберет горечь», - сообщается в в статье, опубликованной в журнале Matter.

Такой способ приготовления кофе позволит не только сохранить вкус напитка, но и значительно сократить расход зерен.

Мелкий помол, который незаслуженно считается образцовым для приготовления кофе, закупоривает фильтр, из-за чего доля субстрата уменьшается, поэтому рекомендован именно грубый помол.

Стандарты приготовления эспрессо предполагают от семи до девяти грамм зерен на 25-35 миллилитров конечного объема напитка. А также приготовление при температуре воды 92-95 градусов в течение 20-30 секунд.