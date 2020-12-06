Во Владивостоке открыли движение по мосту на остров Русский

Во Владивостоке движение по мосту на остров Русский открылось в воскресенье, 6 декабря. Оно было закрыто 21 ноября из-за обледенения вант, открылось в воскресенье. Об этом сообщили в обслуживающей организации ДСД «Дальний Восток».

«Сегодня, 6 декабря 2020 года, открыт проезд для всех видов транспорта по мостовому переходу через пролив Босфор Восточный», - сказано в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на острове Русский было полностью восстановлено электроснабжение. Специалисты подключили последние два поселка, которые оставались без света после ледяного дождя, обрушившегося на Приморье 19 ноября.