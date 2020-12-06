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«Энергомаш» завершил испытания двигателя для ракеты «Ангара»

Виктория Ивашечкина
10:03 06.12.2020
Специалисты подтвердили работоспособность узлов и агрегатов производства компании «Протон-ПМ».
© Видео: Роскосмос ТВ © Фото: tvroscosmos, Twitter

В Роскосмосе сообщили, что научно-производственная организация (НПО) «Энергомаш» завершила квалификационные испытания доводочного двигателя РД-191 для ракеты «Ангара». 

В НПО также подтвердили работоспособность узлов и агрегатов производства компании «Протон-ПМ».

Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что второй испытательный запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» запланирован на декабрь этого года.

По словам главного конструктора ракетного комплекса «Ангара» Дмитрия Петрова, в рамках второго пуска предстоит вывести на орбиту полезную нагрузку массой 2,4 тонны, включая макет космического аппарата.

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