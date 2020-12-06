Названа возможная причина пожара на рынке в Ростове-на-Дону

Причиной пожара в павильоне с пиротехникой на рынке в Ростове-на-Дону могла стать неисправность электрооборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.

«По предварительным данным, причиной пожара на рынке стала неисправность электрооборудования, предположительно, печи, которая использовалась для обогрева», – сказал собеседник агентства.

По его словам, проверяется информация о проживании на территории павильона приезжих сотрудников.

Площадь пожара на данный момент увеличилась до трех тысяч квадратных метров. На месте работают почти 200 человек и около 70 единиц техники.

Существует угроза распространения огня на другие постройки. Пожару присвоена четвертая категория сложности. Пострадавших, по предварительной информации, нет.