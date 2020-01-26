Первый пошел: новейший Boeing 777X поднялся в небо

В рамках испытаний в аэропорту города Эверетт в Соединенных Штатах успешно стартовал первый летный экземпляр самолета Boeing 777X. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте корпорации.

«Первый Boeing 777Х в полете. После нескольких часов полета самолет приземлится на поле Boeing Field в Сиэтле, штат Вашингтон», - говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно является последним из серии дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных самолетов Boeing 777.

По заявлениям компании, Boeing 777X считается самым большим и экономичным двухмоторным самолетом в мире.