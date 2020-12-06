Биолог рассказала о связи потери обоняния при COVID-19 и поражения мозга

После коронавируса возрастает риск поражения мозга. Дело в том, что один из симптомов - потеря обоняния - свидетельствует о нарушении барьера, который защищает центральный отдел нервной системы. Об этом рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Ученый напомнила, что у пациентов с болезнью Альцгеймера примерно за год-два до нарушения когнитивных функций пропадает обоняние.

«Если у вас осталась «дырка» там, между внешней средой и мозгом, то в эту «дырку» уже после того, как коронавирус ушел, что-то еще может залезть. И очень важно эту дырку каким-то образом закрыть», - уточнила она на своем YouTube-канале.

Правда, подчеркнула Баранова, коронавирус проникает в мозг не у всех пациентов.