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Биолог рассказала о связи потери обоняния при COVID-19 и поражения мозга

Иван Линдеманн
00:52 06.12.2020
У пациентов с болезнью Альцгеймера примерно за год-два до нарушения когнитивных функций пропадает обоняние.
Биолог рассказала о связи потери обоняния при COVID-19 и поражения мозга
© Фото: Jeremy Maude moodboard, Globallookpress

После коронавируса возрастает риск поражения мозга. Дело в том, что один из симптомов - потеря обоняния - свидетельствует о нарушении барьера, который защищает центральный отдел нервной системы. Об этом рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Ученый напомнила, что у пациентов с болезнью Альцгеймера примерно за год-два до нарушения когнитивных функций пропадает обоняние.

«Если у вас осталась «дырка» там, между внешней средой и мозгом,  то в эту «дырку» уже после того, как коронавирус ушел, что-то еще может залезть. И очень важно эту дырку каким-то образом закрыть»,  - уточнила она на своем YouTube-канале.

Правда, подчеркнула Баранова, коронавирус проникает в мозг не у всех пациентов.

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