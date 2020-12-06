В Австралии обнаружили капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу

Капсула с образцами грунта, взятого японским космическим зондом «Хаябуса-2» с поверхности отдаленного астероида Рюгу, была обнаружена после приземления на территории секретного полигона Вумера на юге Австралии. Об этом сообщается в Twitter миссии.

«Сегодня в 04.47 по японскому времени (22:47 по Москве) в результате поисков вертолетом, мы обнаружили капсулу в запланированном районе посадки! Все операции, связанные с возвращением капсулы, закончились. Операция прошла идеально», - говорится в сообщении.

После этого капсула будет помещена в так называемую «чистую комнату», чтобы исключить попадание в нее газов земного происхождения. Сам зонд после отделения от него капсулы изменил траекторию на расстояние 210 тысяч километров от Земли и направился к выполнению следующей миссии – наблюдению за астероидом 1998KY26, который вращается между орбитами Земли и Марса.

Напомним, что два японских мини-робота отделились от космического зонда «Хаябуса-2» и успешно приземлились на поверхность астероида Рюгу 21 сентября 2018 года. Эти исследовательские аппараты стали первыми роботами, приземлившимися на поверхность астероида. Сам зонд был запущен 3 декабря 2014 года с помощью ракеты-носителя Н-2А с японского космодрома Танэгасима.