Случаи заболевания коронавирусом подтвердили в граничащих с РФ районах Китая

Семь случаев заболевания новым коронавирусом были выявлены в приграничных с Россией регионах Китая. При этом один человек скончался, сообщили в Минздраве РФ.

«В приграничных с Российской Федерацией китайских административных регионах отмечены 7 случаев заболевания», - говорится в отчете ведомства.

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При этом, по данным Минздрава на вечер субботы, 26 января, лабораторно подтверждены и зарегистрированы во всем мире 1438 случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, умерло 42 человека.

В ведомстве подчеркнули, что в России не выявлено подтвержденных случаев заболевания.