Трубоукладчик «Северного потока-2» покинул немецкий порт Висмар

Баржа «Фортуна», которая займется укладкой труб для газопровода «Северный поток-2» вышла из немецкого порта Висмар и направилась в германский порт Росток. Это следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик, который ходит под флагом РФ, будет проводить работы с 5 по 31 декабря 2020 года южнее района Алдергрунд в Балтийском море.

Напомним, что в конце ноября стало известно, что после почти полугодового простоя в декабре возобновляется строительство «Северного потока-2». Работы начались с 5 декабря в южной части района Алдергрунд в Балтийском море. В связи с этим управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило капитанов кораблей о необходимости соблюдения осторожности при движении в этом районе.