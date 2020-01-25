Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил «принудительно освидетельствовать Игнатьева» на вменяемость после того, как он заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новых машин.

«За такие шутки - можно и по физиономии получить, тем более от офицера», - резко прокомментировал он в Twitter.

Хинштейн охарактеризовал Михаила Игнатьева как «заповедника сказочных персонажей», после того как тот на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию заявил, что «его рабочий день закончился, и положил трубку».

Депутат согласился с «достойной и жесткой» оценкой главы МЧС России Евгения Зиничева о недопустимом поведении главы Чувашии.

Также он поддержал мнение телеведущей Тины Канделаки, заявив, что он «подписывается под каждым словом».

Поведение Игнатьева будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии «Единой России» по этике, которая даст оценку произошедшему и поставит вопрос об исключении его из рядов партии.