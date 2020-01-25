В России проходит акция «Блокадный хлеб»

Акция «Блокадный хлеб» проходит в эти дни по всей России. Она посвящена памяти людей, более двух лет живших и сражавшихся в осажденном Ленинграде.

За время блокады города в нем погибло до полутора миллионов человек, большинство из них - от голода. Кусочек хлеба весом в 125 грамм (именно такой была блокадная норма на целый день) - теперь может попробовать каждый.

Впервые в этом году акция проходит во Владивостоке. В в торговых центрах города было открыто полтора десятка пунктов, где можно взять блокадный хлеб и попытаться представить, какой ценой далась победа.

А в Нижнем Новгороде «блокадный паек» делают на предприятии «Сормовский хлеб». В годы войны этот завод кормил и фронт, и тыл. В хлеб тогда добавляли все, что могли найти - и мороженую картошку, и отруби, и даже опилки.

Основные мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда, пройдут в России в понедельник - 27 января 1944 года была полностью снята блокада города.

Накануне в Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище установили мемориальную плиту, посвященную памяти финансистов. Обычных советских служащих - счетоводов, бухгалтеров, контролеров - которые ушли на фронт сражаться с фашистами или остались работать в осажденном Ленинграде, несмотря на физическое истощение и постоянные обстрелы.