Задержаны трое подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске

Правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске. Они признались в совершенном преступлении, сообщает Главное следственное управление СКР по Московской области.

По подозрению в убийстве задержаны трое мужчин – москвичи 40 лет и 31 года, а также 27-летний житель Солнечногорска. У них изъяли оружие, из которого производились выстрелы.

«В ходе допроса подозреваемые дали следователю признательные показания, сообщив о том, что убийство совершено в ходе конфликта из-за претензий в их адрес, высказанных потерпевшими по поводу причастности мужчин к поджогу их дачного дома», – говорится в сообщении.

Семья из трех человек – супружеская пара и их 16-летняя дочь – перестали выходить на связь несколько дней назад после того, как уехали из Москвы на дачу в область. Фрагменты их тел 4 декабря обнаружили в садоводческом товариществе «Малахит» в заброшенном сгоревшем доме. Рядом также стоял обгоревший автомобиль семейства. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В ходе расследования криминалисты следственного управления осмотрели дом, где были обнаружены останки, их автомобиль, а также автомобиль подозреваемых. Продолжается работа с подозреваемыми, которым в дальнейшем предъявят обвинение и изберут меру пресечения.