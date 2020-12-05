Взгляд на окраины Вселенной: как будет помогать науке и навигации новый радиотелескоп РТ-13

В Ленинградской области состоялась инаугурация нового радиотелескопа РТ-13. Вступление в должность радиотелескопов носит то же название, что и у президентов, и сопровождается традицией, принятой для приема кораблей – о корпус разбивают бутылку шампанского. РТ-13 будет ежедневно наблюдать за звездами на окраине Вселенной, чтобы можно было понять, как меняется наша планета в пространстве и своей геометрии.

«Земля, как известно, не жесткое тело. Она подвижна. Происходят ее колебания, вращения. Происходит это неравномерно. Предсказать модель, которая смогла бы все это рассчитать заранее, на данном этапе пока не удается», – объясняет директор Института прикладной астрономии РАН Дмитрий Иванов.

С каждым своим поворотом телескоп РТ-13 засекает едва уловимые радиоисточники – квазары на расстоянии в сотни миллионов световых лет от Земли. Практически неподвижные космические объекты – своего рода космические маяки. Они являются ориентиром для построения системы координат. Если есть исходные данные, значит можно наблюдать за изменениями в самых разных областях.

«Программы есть разные. Есть геодезия. Есть радиофизика. Вот недавно наблюдали за астероидом, за спутниками можем наблюдать», – говорит ведущий инженер обсерватории «Светлое» Татьяна Андреева.

Радиотелескоп нового поколения пришел на смену своим менее поворотливым старшим братьям – телескопам с 32-метровыми зеркалами. Им уже больше 20 лет. Запуск установки можно назвать своеобразным апгрейдом для отечественной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Главным преимуществом нового радиотелескопа является его маневренность. Он легкий и компактный. Благодаря этому, вращаясь в разные стороны, 13-метровое зеркало может принять до 80 радиосигналов из далекого космоса.

Подобные радиотелескопы уже работают в Бурятии и Карачаево-Черкесии. Теперь с РТ-13 обсерватории «Светлое» вся эта троица образует единый комплекс «Квазар КВО».

Антенны, соединенные через специальный суперкомпьютер, способны определить наземные координаты с небывалой скоростью, а главное – с точностью до одного миллиметра. Радиотелескоп с такой навигацией обеспечит полную независимость России от данных международных служб.

«Мы находимся на Евроазиатской плите. И вот эта плита движется в северо-восточном направлении со скоростью 12 мм в год, а Крым движется примерно 2 мм в сторону России. Африка наезжает, и Крым передвигается к России», – отмечает научный руководитель Института прикладной Астрономии РАН Александр Ипатов.

Семейство РТ-13 ждет пополнение. Четвертый радиотелескоп планируют построить в обсерватории под Уссурийском в Приморском крае.