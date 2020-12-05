В ООН предсказали гуманитарный кризис в 2021 году

В ООН заявили, что мир может столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом в 2021 году. Об этом рассказал на специальном заседании Генассамблеи директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По словам эксперта, исходя из того, какая ситуация царит в мире сегодня, следующий год «будет буквально катастрофическим». Бизли сообщил, что за последние четыре года из-за вооруженных конфликтов количество людей, которые находятся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 млн. На фоне пандемии коронавируса это число выросло до 270 млн, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что ООН потратила $19 трлн, но в 2021 году, по всей вероятности, этих денег не будет в связи с экономическим спадом.



По словам Бизли, преодолеть кризис мировое сообщество сможет, если соберет необходимые на это средства. По мнению эксперта, страны должны уделить приоритетное внимание проблемам дестабилизации, миграции и голода.

Ранее Генассамблея ООН признала пандемию одной из величайших проблем в истории организации. По словам экспертов, пандемия коронавируса оказывает разрушительное воздействие на жизнь общества, экономику, систему занятости, мировую торговлю, промышленную, коммерческую сферы и другое.