На Украине разгорелся скандал из-за медали «75 лет Победы»

В Днепропетровской области Украины разгорелся скандал после вручения 95-летнему ветерану медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Городской совет ветеранов передал ветерану войны Василию Волошко медаль, но из-за болезни последнего награду пришла получать его старшая дочь, передает «11 канал».

По словам женщины, она была крайне возмущена, так как, по ее словам, сам факт вручения юбилейной медали является «преступлением против государства». Она подчеркнула, что не стала сообщать отцу о получении награды. Якобы мужчина всегда поддерживал украинскую армию и является патриотом своей страны.

При этом председатель городского совета ветеранов Михаил Горбов рассказал, что не видит ничего удивительного в награждении ветерана юбилейной медалью. Подобные награды получили еще 14 ветеранов города, сами медали были получены от областного совета ветеранов Харькова.

В июле этого года разразился скандал на украинском приграничном пункте Гоптовка с участием куратора делегации ветеранов Великой Отечественной войны Михаилом Исаевым. Сотрудники СБУ задержали группу во время возвращения в Харьков из Белгородской области. Ранее там проходили мероприятия, посвященные памятным событиям Прохоровского сражения. Михаил Исаев вез в Харьков 50 медалей в честь 75-летия Великой Победы.

Среди задержанных оказалась и пожилая дочь создателя танка Т-34 Михаила Кошкина Татьяна.