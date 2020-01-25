Врач попросила россиян забыть про отбивную с кровью и суши

Мясо и рыба могут быть опасны, если пренебречь правильной термической обработкой продуктов. Угроза заключается именно в личинках гельминтов, которые остаются в еде при неправильном приготовлении. Достаточная температурная обработка для мяса – варить не меньше полутора часов, желательно небольшими кусками, советует врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева.

«Забудьте про отбивную с кровью – мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Особенно опасно мясо диких животных. Неизвестно, где его продают, есть ли там ветеринарный контроль», - сказала она.

Что касается рыбы, то без температурной обработки, она тоже может представлять опасность, так как неизвестно из какой рыбы она была приготовлена - из замороженной или свежей.

«При недостаточной проморозки рыбы там сохраняются личинки, а потом возможен гельминтоз. Это частое паразитарное заболевание у рыболовов, потому что в каких-то условиях они недоваривают уху, разделывают руками, не смотрят», - цитирует Чернышеву радио Sputnik.

Также стоит задуматься и в отношении сала с прожилками мяса.