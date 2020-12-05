В Роспотребнадзоре объяснили отличия между рецидивом и повторным заражением COVID-19

Возобновление симптомов после уже перенесенного COVID-19 может быть как повторным заражением, так и рецидивом первичной инфекции. Наличие антител не означает наличия иммунитета к вирусу, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, чтобы определить, что вызвало заболевание, нужно провести исследование геномов выделенных вирусов (секвенирование).

«Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования», – сказал Лебедев «Российской газете».

Эксперт добавил, что в организме в ответ на инфицирование вырабатываются различные антитела и их наличие помогает установить факт инфицирования. Однако не все из них указывают на наличие иммунитета к вирусу. Многие тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N, что является только маркером перенесенной инфекции. Защитной же функцией обладают другие антитела – IgG к рецептор-связывающему домену (RBD) S-белка (спайк-белка), объяснил специалист.