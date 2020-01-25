В украинскую армию поставили БТР с дырками в броне

Министерство обороны Украины получило с завода новые машины не высокого качества. Корпус бронетранспортеров БТР-4Е имел многочисленные повреждения: дырки в броне, царапины, швы и другие дефекты.

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«Согласно полученной от соисполнителей технологической документации, при входном контроле на корпусах, изготовленных Лозовским кузнечно-механическим заводом, были обнаружены дефекты сварных соединений» - прокомментировал замглавы «Укроборонпрома» Мустафа Найем, сообщает телеканал NewsOne.

С «новой» машиной все в порядке, об этом свидетельствует сопроводительная документация, а также стоит клеймо представительства Минобороны.

Руководство завода также считает ситуацию «штатной», объясняя это тем, что подобный брак возникает во время сварки, но без проблем устраняется во время изготовления конечной конструкции.

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Теперь рабочая группа Минобороны и «Укроборонпрома» будет разбираться с выяснением причин дефектов.