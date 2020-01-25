В украинскую армию поставили БТР с дырками в броне
Министерство обороны Украины получило с завода новые машины не высокого качества. Корпус бронетранспортеров БТР-4Е имел многочисленные повреждения: дырки в броне, царапины, швы и другие дефекты.
«Согласно полученной от соисполнителей технологической документации, при входном контроле на корпусах, изготовленных Лозовским кузнечно-механическим заводом, были обнаружены дефекты сварных соединений» - прокомментировал замглавы «Укроборонпрома» Мустафа Найем, сообщает телеканал NewsOne.
С «новой» машиной все в порядке, об этом свидетельствует сопроводительная документация, а также стоит клеймо представительства Минобороны.
Руководство завода также считает ситуацию «штатной», объясняя это тем, что подобный брак возникает во время сварки, но без проблем устраняется во время изготовления конечной конструкции.
Теперь рабочая группа Минобороны и «Укроборонпрома» будет разбираться с выяснением причин дефектов.