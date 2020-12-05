Уханьский вирусолог предсказала распространение новых видов COVID-19

Уханьский вирусолог рассказала, что летучие мыши на юге и юго-западе КНР являются носителями других коронавирусов, которые способны передаваться людям.

По словам специалиста, данные вирусы, в том числе и родственные Sars-CoV-2, могут быть распространены в природе за пределами Китая, к примеру, в странах Южной Азии.

Вирусолог подчеркнула, что изначально носителем коронавирусов были летучие мыши. Спустя некоторое время Sars-CoV-2 все же передался сначала другому животному, а потом уже достиг человека. По словам специалиста, этого «промежуточного» носителя предстоит определить, пишет Guardian.

Уханьский вирусолог отметила, что остается неясным, на протяжении какого времени вирус циркулировал среди животных или даже людей.

Английский профессор Эдвард Холмс согласился с уханьским специалистом и подчеркнул, что COVID-19 действительно мог быть в промежуточном носителе в течение долгого времени. По мнению Холмса, процесс передачи вируса от животного к человеку мог произойти не в Ухане.

Помимо этого, вирусолог из Ухани не смогла обнаружить коронавирус у сельскохозяйственных животных, которых они протестировали в Хубэе.

Тогда исследователь предположила, что промежуточным звеном в передаче вируса мог быть панголин, которого заразила летучая мышь. По словам специалиста, первоначальный источник распространения нужно искать вне КНР. При этом профессор Дэвид Робертсон из Университета Глазго все же убежден, что расследование необходимо сосредоточить именно на Китае.

Еще в 2019 году уханьский вирусолог заявила, что в КНР есть определенные районы, где подобные Sars-CoV-2 коронавирусы демонстрируют высокое генетическое разнообразие. По этой причине они могут иметь высокую способность к мутациям.

Ранее ученые заявили, что с начала распространения коронавируса в мире было зафиксировано 500 его мутаций. По словам специалистов, изменения заложены в природе всех вирусов, поскольку они имеют очень примитивный генетический аппарат.