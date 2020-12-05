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Назван трубоукладчик «Северного потока - 2» в немецких водах

Анна Касаткина
07:43 05.12.2020
Работы будут проходить с 5 по 31 декабря 2020 года в Балтийском море.
Назван трубоукладчик «Северного потока - 2» в немецких водах
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Баржа «Фортуна», которая ходит под флагом РФ, займется укладкой труб газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. Об этом сообщает Федеральное морское и гидрографическое агентство страны.

Уточняется, что работы будут проходить с 5 по 31 декабря 2020 года южнее района Адлергуд в Балтийском море.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG анонсировали возобновление строительных работ на проекте после почти годового простоя. В прошлом году возведение «Северного потока-2» остановили американские санкции.

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