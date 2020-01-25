Коронавирус захватывает мир: случаи заражения зафиксированы в Европе и Австралии

Смертельный коронавирус 2019-nCoV подтвердился уже почти у 1300 китайцев. Только за сутки число инфицированных возросло на 444 человека. От пневмонии погиб 41 человек, передает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Уточняется, что 237 больных находятся в тяжелом состоянии.

Новый тип вируса активно распространяется по планете. Болезнь властвует не только в Южной Корее, Японии, Тайване, Таиланде, США, но и в Европе. Три случая с заражением коронавирусом во Франции стали первыми в Европе. Одному из заболевших 48 лет, он вернулся из Китая, где в Ухане был проездом. По прибытии во Францию заболевший мужчина контактировал с десятком человек, поэтому в Министерстве здравоохранения Франции предупредили о том, что число зараженных может вырасти.

Вирус также добрался и до Малайзии - подтверждены три случая заражения и до Австралии. На Зеленый континент коронавирус привез гражданин КНР, сейчас пациент госпитализирован в больницу рядом с Мельбурном.

Болезнь начала уносить и жизни врачей. Первый доктор скончался в Китае в возрасте 62 лет, сообщает издание Paper. Отоларинголог Лян Удун работал в Больнице китайской и европейской медицины провинции Хубэй в городе Ухань. 16 января у него появились симптомы заражения новым типом коронавируса, 18-го его перевели в больницу, где, несмотря на все усилия коллег, он скончался 25 января.

Первые вспышки нового вида пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом 2019-nCoV, были зафиксированы в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) 31 декабря.

У всех больных диагностируются одинаковые симптомы: высокая температура, проблемы с дыханием и кашель. Заболевание передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, а также есть вероятность заражения через посылки и вещи, с которыми контактировал больной. Жителям Китая и туристам советуют соблюдать меры предосторожности - использовать средства защиты органов дыхания - маски, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, а также не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, и употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.

Сейчас в Китае изолированы 13 городов, закрыто метро, магазины, не работает общественный транспорт и аэропорт. Все рейсы из аэропорта Уханя приостановлены. А обстановка в городе больше напоминает кадры из фильма про постапокалипсис, и все это в канун Нового года в Китае.

В Минздраве РФ заявили, что новый коронавирус представляет биологическую угрозу населению РФ. В Роспотребнадзоре разработали собственную систему диагностики. Уже в конце недели она поступит в лаборатории. Кроме того, Минздрав создает экспресс-тест.

Всемирная организация здравоохранения порекомендовала всем странам быть готовыми принимать меры по сдерживанию нового типа коронавируса.