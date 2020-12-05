Российские миротворцы разминировали местность у опор ЛЭП в Карабахе

Российские миротворцы провели разведку и разминирование местности вокруг опор линий электропередачи вдоль дороги «Шуша – Лысогорский» в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Очищено 4,8 га территории и 2,5 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 35 взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении ведомства.

Всего военнослужащими Международного противоминного центра Минобороны разминировано почти 50 га местности, 17 км дорог, обнаружено и обезврежено около 1150 взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что инженерные подразделения приступили к разминированию южных окраин Степанакерта.